Быки на улицах Памплоны: фестиваль Сан-Фермин. Фоторепортаж

Фото: AP Photo/Miguel Oses

В испанской Памплоне, столице Наварры, продолжается фестиваль Сан-Фермин. Десятки тысяч зрителей наблюдали за корридой и забегами с быками по улицам Памплоны.

Фестиваль Святого Фермина (Сан-Фермин) – фиеста, прославленная Эрнстом Хемингуэем в повести "И восходит солнце". Ежегодно в нем участвуют тысячи отчаянных энтузиастов, принимающих участие в забеге с шестью разъяренными быками по каменистым улочкам Памплоны. Длина дистанции составляет всего 846 метров, и забег длится не более четырех наполненных адреналином минут. Однако риск пострадать реален – причем не только от рогов или копыт быков, но и в свалках, устраиваемых спотыкающимися участниками. Самый смертоносный забег состоялся 13 июля 1980 года, когда погибли четыре человека. А последний летальный исход был зафиксирован в 2009 году.