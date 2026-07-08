Израильские ученые нашли метод восстановления стволовых клеток после сальмонеллеза

Исследователи из Университета Бен-Гуриона показали, что хронический сальмонеллез разрушает стволовые клетки крови, но этот опасный процесс полностью обратим с помощью антибиотиков.

Ученые изучили влияние длительной бактериальной инфекции на взрослые стволовые клетки костного мозга, которые отвечают за производство крови и клеток иммунной системы в организме. В ходе экспериментов выяснилось, что уже через две недели после заражения сальмонеллезом стволовые клетки полностью теряют свою биологическую силу. При трансплантации такие поврежденные клетки оказывались неспособны прижиться в новом организме и восстановить здоровую кровеносную систему.

С помощью генетического картирования исследователи детально разобрались в причинах этой патологии. В здоровом состоянии более 90% стволовых клеток находятся в спящем режиме, это защищает их от генетического износа. Но хронический сальмонеллез заставлял эти клетки экстренно просыпаться, вовлекая их в цикл постоянного деления. Вместо сбалансированного производства крови истощенные клетки начали вырабатывать исключительно воспалительные белые кровяные тельца, а их внутренние гены переполнялись сигналами тяжелого клеточного стресса.

Многообещающим открытием стало то, что костный мозг способен полностью исцелиться после уничтожения бактерий. Курс эффективных антибиотиков быстро возвращал организм в норму: уходил воспалительный стресс, а гиперактивные истощенные клетки успокаивались и возвращались в безопасное спящее состояние. Лабораторные тесты подтвердили, что вылеченные стволовые клетки регенерировали кровь так же эффективно, как и никогда не болевшие.

"Наши результаты вводят важное новое правило для трансплантации костного мозга: вылечите инфекцию донора и дайте стволовым клеткам отдохнуть перед попыткой их пересадки. Наше исследование подчеркивает, насколько важно проверять иммунное здоровье донора для успешной трансплантации", – отмечают авторы работы.