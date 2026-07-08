Тест с помощью щетки помогает быстро обнаружить рак полости рта

Ученые разработали неинвазивный тест, который позволяет выявить рак полости рта всего за один час. Для проведения анализа достаточно взять образец клеток со слизистой с помощью специальной щетки. Исследование провела международная группа ученых под руководством специалистов Лондонского университета королевы Марии. В нем использовали более тысячи образцов, полученных от 545 пациентов.

Сегодня при подозрении на рак полости рта пациентам часто проводят биопсию, во время которой врач берет образец ткани. Эта процедура может быть болезненной, сопровождаться риском инфекции и в некоторых случаях повреждать расположенные рядом ткани, зубы или кости. При этом большинство подозрительных изменений в полости рта оказываются доброкачественными.

Новый тест qMIDS-V3 позволяет обнаруживать признаки заболевания без хирургического вмешательства. Врачи берут клетки со слизистой полости рта с помощью щетки, после чего анализируют активность четырех генов, связанных с развитием рака. Результат можно получить примерно через час. По словам исследователей, новый метод может избавить более 90% пациентов с низким риском развития рака от ненужной инвазивной биопсии. Кроме того, тест можно проводить многократно, что особенно важно для наблюдения за людьми с предраковыми изменениями в полости рта.

Результаты исследования показали, что точность анализа клеток, собранных с помощью щетки, сопоставима с предыдущей версией теста, для которой требовалось брать небольшой образец ткани. Авторы работы считают, что новый метод может ускорить диагностику рака полости рта, сократить количество ненужных биопсий и помочь врачам регулярно наблюдать за пациентами из группы риска.