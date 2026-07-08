Культура влияет на наше отношение к эмоциям другим людей. Израильское исследование

Исследователи из Еврейского университета Иерусалима показали, что традиции и культура определяют наше отношение к чужим эмоциям сильнее, чем к нашим собственным.

Новое исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, что в индивидуалистических обществах, таких как США или Германия, люди сильнее мотивированы поднять настроение ближнему, утешить его и выразить заботу. Напротив, в коллективистских культурах, например в Японии, Южной Корее или Китае, тяжелое эмоциональное состояние реже воспринимается как проблема, которую нужно немедленно решить. В коллективистских культурах такие эмоции чаще считают полезным инструментом для самосовершенствования, размышлений и укрепления связей, поэтому попытки искусственно поднять настроение не всегда считаются оптимальной поддержкой.

Напротив, стремление справляться со своими личными негативными эмоциями оказалось примерно одинаковым у жителей самых разных уголков планеты. Различия проявляются именно в тот момент, когда мы пытаемся повлиять на чувства других. Это влияет и на близость в отношениях: если в Германии стремление избавить партнера от страданий укрепляет связь в паре, то в Южной Корее такой взаимосвязи ученые не обнаружили. В современном мультикультурном мире это часто приводит к недопониманию, когда люди искренне хотят помочь, но выражают заботу непривычным для другого человека способом.

"Мы часто считаем, что если кто-то страдает, то проявить доброту – значит помочь ему почувствовать себя лучше, – отмечает соавтор работы доктор Майя Тамир. – Но наши выводы показывают, что это предположение отражает скорее культурные ценности, чем универсальную человеческую природу".

Понимание этих различий критически важно для медицины, психотерапии и повседневного общения. Вместо универсального стремления избавить человека от грусти ученые советуют ориентироваться на культурный контекст и пытаться уточнить, какая именно поддержка необходима человеку в данный момент.