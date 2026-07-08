x
08 июля 2026
|
последняя новость: 16:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
08 июля 2026
|
08 июля 2026
|
последняя новость: 16:58
08 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Трамп: новый удар по Ирану возможен уже ближайшей ночью

Иран
Дональд Трамп
Война с Ираном
время публикации: 08 июля 2026 г., 16:13 | последнее обновление: 08 июля 2026 г., 16:23
Трамп: новый удар по Ирану возможен уже ближайшей ночью
AP Photo/Jockel Finck, Pool

Президент США Дональд Трамп, принимающий участие в саммите NATO в Анкаре, заявил: очевидно, США уже нынешней ночью нанесут новый удар по Ирану. "Они рехнулись, кукухой поехали", – добавил он.

"Прошлой ночью мы основательно по ним ударили, очень вероятно, что сильно ударим по ним и этой ночью. Они были громилами Ближнего Востока, но теперь уже нет", – цитирует его CNN.

По словам Трампа, в ходе переговоров иранские представители постоянно вводили американцев в заблуждение: "Мы договаривались обо всем, а потом они собирали пресс-конференции, где говорили, что эти вопросы даже не обсуждались".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 08 июля 2026

Пезешкиан: "США ведут себя во внешней политике, как на чемпионате мира по футболу"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 08 июля 2026

"Хатам аль-Анбия": все, что содействует американским ударам по Ирану, – легитимная цель
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 июля 2026

Трамп объявил о выходе из соглашения с Ираном: "С раковой опухолью нужно покончить"