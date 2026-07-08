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Израиль

ЦАХАЛ задержал десятки разыскиваемых в Иудее и Самарии, проведена операция в районе Дженина

Иудея и Самария
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 08 июля 2026 г., 16:49 | последнее обновление: 08 июля 2026 г., 16:53
ЦАХАЛ задержал десятки разыскиваемых в Иудее и Самарии, проведена операция в районе Дженина
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в ночь на 8 июля силы армии провели десятки операций в Иудее и Самарии, в ходе которых были задержаны 20 разыскиваемых.

Среди задержанных – подозреваемые в подготовке теракта, торговец оружием, организатор нелегальной перевозки палестинцев в Израиль, а также подозреваемые, связанные с террористической организацией ХАМАС.

Кроме того, в зоне ответственности бригады "Менаше" была проведена операция с применением вертолетов. В районе Дженина военнослужащие проверили более 50 зданий.

В зоне ответственности бригады "Иегуда" силы ЦАХАЛа задержали пятерых подозреваемых и допросили десятки разыскиваемых после того, как ночью из района Хеврона была слышна стрельба.

В зоне ответственности бригады "Эфраим" военнослужащие ЦАХАЛа и бойцы МАГАВ задержали в районе Туль-Карема четырех разыскиваемых, связанных с ХАМАСом, а также еще одного подозреваемого в подстрекательстве к террору в деревне Фундук.

Израиль
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