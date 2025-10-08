Израильское исследование: искусственный интеллект сокращает ожидание расшифровки CT

Специалисты сети медицинских центров "Асута" провели исследование эффективности интеграции системы искусственного интеллекта в процесс расшифровки CT (компьютерной томографии), доказавшее, что привлечение специально разработанной системы ИИ приводит к сокращению сроков ожидания расшифровки и повышению эффективности исследования.

В рамках работы проанализированы 5048 CT-исследований головы, выполненных в медицинских центрах и больницах "Асута" в течение 2024 года с целью диагностики внутричерепных кровоизлияний. Результаты показали суммарное значимое снижение на 1505 часов времени ожидания диагноза – за счет сокращения интервала между выполнением сканирования и началом написания радиологического заключения благодаря помощи ИИ. Иными словами: диагностика проводится быстрее, а направление на неотложное лечение выдается почти в реальном времени – в том числе в амбулаторном звене, вне отделений неотложной помощи.

Речь идет об испытаниях системы Aidoc – это специализированный алгоритм ИИ для выявления критических находок на CT. Aidoc выдала точность до 99% в обнаружении внутримозговых кровоизлияний по сравнению с радиологическими отчетами, использованными в качестве эталона. При оценке в качестве инструмента сортировки неотложных случаев система достигла 100% чувствительности. Система не упустила ни одного реального экстренного случая.

По словам главы службы визуализации в "Асуте" доктора Арнона Макори, руководителя службы визуализации в "Ассута", само сканирование занимает всего несколько минут, однако главная ценность системы – в ее способности сигнализировать в реальном времени о критической находке.

Как только система распознает внутричерепное кровоизлияние, она немедленно отправляет оповещение специалисту по визуализации, выполняющему исследование, и тот может сразу проконсультироваться с радиологом, чтобы решить вопрос о направлении пациента на неотложное лечение. Так удается оказать жизненно важную помощь даже в тех случаях, когда обследование проводится в обычных поликлиниках, вдали от многопрофильной больницы с действующим отделением неотложной помощи.

Одно из распространенных в обществе представлений – что компьютерная томография доступна практически немедленно, – но д-р Макори подчеркивает, что в системе общественного здравоохранения количество CT-установок ограничено, и время ожидания может быть длительным. "Любая технология, сокращающая процессы выполнения и расшифровки и повышающая эффективность выявления нетипичных находок, приносит огромную медицинскую пользу – не только в части распознавания экстренных ситуаций, но и в сокращении общих очередей", – отмечает он.

Помимо сокращения времени расшифровки и скорости оповещения, система создает дополнительную подстраховку для врачей и персонала. Она распознает находки, которые могут ускользнуть от внимания радиолога-человека; исследование показало, что система выявила 21 случай внутричерепного кровоизлияния, которые не были бы отражены в радиологических отчетах, если бы не ИИ: таким образом, с использованием новой системы удалось выявить на 14,2% больше случаев кровоизлияний. В конечном итоге, повышение результативности и ускорение расшифровок CT с применением новой системы ИИ приведет к сокращению количества осложнений, своевременному началу лечения и – к спасению человеческих жизней.

В "Асуте" планируют расширить применение системы на другие направления – например, на МРТ (магнитно-резонансную томографию), включая выявление критических случаев в реальном времени, а также алгоритмы для обнаружения опухолей в других органах. По словам доктора Макори, интеграция дополнительных систем ИИ, например для раннего выявления рака легкого в рамках национального скрининга, который в Израиле проводится для курильщиков, сможет сократить время исследований и расшифровки и в других областях и повысить шансы спасения жизни.