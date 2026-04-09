x
09 апреля 2026
последняя новость: 08:59
09 апреля 2026
09 апреля 2026
последняя новость: 08:59
09 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Здоровье

Система здравоохранения возобновляет работу в обычном режиме

время публикации: 09 апреля 2026 г., 08:59 | последнее обновление: 09 апреля 2026 г., 08:59
Система здравоохранения возобновляет работу в обычном режиме
Chaim Goldberg/Flash90

Министерство здравоохранения приняло решение о возобновлении работы больниц в обычном режиме, включая перевод пациентов из защищенного пространства в палаты.

Исключение составят пять северных больниц – "Рамбам", "Кармель" и "Бней Цион" в Хайфе, Галилейский медицинский центр в Нагарии и больница "Зив" в Цфате, которые продолжат работать в режиме ЧС.

В министерстве ведется обсуждение механизмов компенсации ущерба от простоя системы за сорок дней боевых действий, а также выделение дополнительных ресурсов системе психического здоровья.

Больничные кассы также возобновили работу в штатном режиме за исключением населенных пунктов Голанских высот, Верхней Галилеи, "линии противостояния" и Хайфского залива, в которых сохраняется режим чрезвычайной ситуации.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
