Система здравоохранения возобновляет работу в обычном режиме

Министерство здравоохранения приняло решение о возобновлении работы больниц в обычном режиме, включая перевод пациентов из защищенного пространства в палаты.

Исключение составят пять северных больниц – "Рамбам", "Кармель" и "Бней Цион" в Хайфе, Галилейский медицинский центр в Нагарии и больница "Зив" в Цфате, которые продолжат работать в режиме ЧС.

В министерстве ведется обсуждение механизмов компенсации ущерба от простоя системы за сорок дней боевых действий, а также выделение дополнительных ресурсов системе психического здоровья.

Больничные кассы также возобновили работу в штатном режиме за исключением населенных пунктов Голанских высот, Верхней Галилеи, "линии противостояния" и Хайфского залива, в которых сохраняется режим чрезвычайной ситуации.