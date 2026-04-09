09 апреля 2026
|
09 апреля 2026
|
последняя новость: 05:38
Здоровье

Минздрав Израиля опубликовал данные о пострадавших в ходе войны с Ираном

время публикации: 09 апреля 2026 г., 00:09 | последнее обновление: 09 апреля 2026 г., 05:55
Минздрав Израиля опубликовал данные о пострадавших в ходе войны с Ираном
David Cohen/Flash90

Минздрав Израиля опубликовал итоговые данные о работе системы здравоохранения в ходе военной операции "Рычание льва", когда израильская территория подвергалась обстрелам из Ирана, Ливана и Йемена.

С 28 февраля по 8 апреля в больницы были доставлены в общей сложности 7433 пострадавших, из которых 116 госпитализированы в настоящее время.

Двое пострадавших поступили в критическом состоянии, 13 – в тяжелом, 25 – в состоянии средней тяжести, 74 получили легкие травмы, состояние еще двоих уточняется.

По данным министерства, 2738 человек получили травмы по пути в убежища: четверо из них были травмированы тяжело, 73 – получили травмы средней тяжести, 2644 – легкие травмы, еще 16 пострадали от нервного шока.

Среди пострадавших 833 человека – в возрасте от 70 лет и старше, 344 – в возрасте от 60 до 69 лет, 339 – в возрасте от 20 до 29 лет.

