09 декабря 2025
09 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Здоровье

Минздрава: медучреждения должны быть готовы к работе в автономном режиме из-за шторма "Байрон"

Больницы
Минздрав
Погода
время публикации: 09 декабря 2025 г., 20:47 | последнее обновление: 09 декабря 2025 г., 20:58
Минздрава: медучреждения должны быть готовы к работе в автономном режиме из-за шторма "Байрон"
Yossi Aloni/Flash90

Министерство здравоохранения распространило во вторник, 9 декабря, экстренные инструкции для всех больниц, больничных касс и пунктов неотложной помощи в связи с приближением шторма "Байрон". В соответствии с инструкцией, медицинские учреждения должны быть готовы в течение трех суток работать полностью в автономном режиме.

Ожидается, что шторм достигнет своего пика в ночь со среды на четверг. Ожидаются сильные проливные дожди от северных районов и до Негева, существует угроза подтоплений на территории между Ришон ле-Ционом и Ашкелоном. В минздраве отмечают, что в эти дни вероятны сложности с приемом пациентов, перебои в работе жизненно важного оборудования и трудности при прибытии на работу персонала.

Больницам, поликлиникам и пунктам неотложной помощи рекомендовано проверить исправность генераторов, наличие запасов воды, топлива и медицинских газов. Также предписано проверить подъездные пути и провести обрезку деревьев на территории учреждений, проверить средства связи, включая работу спутниковых телефонов и систем МАДА.

Минздрав также распорядился подготовить места для ночевки персонала в случае блокировки или затопления дорог, уведомить муниципалитеты о любых изменениях в работе.

Больничным кассам рекомендуется особое внимание уделить пожилым людям, пациентам на диализе и подключенным к аппаратам ИВЛ и кислородным аппаратам.

Здоровье
