В этом году грипп особо опасен для детей и младенцев: что важно знать

В реанимации иерусалимской больницы "Адаса Эйн-Керем" госпитализированы полуторагодовалый младенец и двухлетний малыш, которые находятся в критическом состоянии из-за осложнений гриппа.

Речь идет лишь об одной больнице из многих: нынешняя эпидемия гриппа характеризуется очень тяжелым течением, минздрав ранее сообщил о четырех случаях смерти детей от осложнений гриппа в нынешнем сезоне.

Минздрав напоминает, что грипп может быть смертельным, особенно для групп высокого риска развития осложнений: это младенцы и дети до пяти лет, беременные женщины и роженицы (до трех месяцев после родов), пожилые люди и пациенты с подавленной иммунной системой.

Для младенцев и детей риск осложнений еще выше, если они страдают каким-либо хроническим заболеванием, таким как астма, гематологические и эндокринные заболевания, включая диабет.

Грипп появляется без предварительных признаков. Распространенные симптомы гриппа: сильная слабость и усталость, высокая температура (выше 38 градусов), боли в мышцах, головная боль, сухой кашель, боль в горле, насморк и заложенность носа, потеря аппетита, проблемы с желудком и диарея.

Больные гриппом считаются заразными начиная за день до появления первых признаков (иногда даже раньше) и до 5 дней после появления симптомов. Заражение гриппом происходит воздушно-капельным путем - это означает, что кашель, насморк и чихание во время болезни распространяют вирус, вызывающий грипп, в окружающей среде больного. Другой возможный путь заражения - прикосновение к поверхности, к которой прикасались больные гриппом, например, дверной ручке или кнопке лифта, а затем прикосновение рукой к области носа и рта.

Обычно грипп длится около недели. В случае заболевания ребенка важно обеспечить отдых и достаточное потребление жидкости. Для назначения даже безрецептурных лекарств важно посоветоваться с педиатром, и ни в коем случае нельзя давать лекарства, содержащие аспирин, так как они могут вызвать серьезные осложнения, указывает министерство здравоохранения.

Есть несколько признаков, в случае появления которых у младенцев и детей необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью:

– Учащенное дыхание или затрудненное дыхание.

– Синеватый цвет кожи.

– Трудности с пробуждением или отсутствие реакции на окружающее (апатия).

– Сильная раздражительность, вплоть до отказа от того, чтобы родитель держал ребенка на руках.

– Недостаточное потребление жидкости, вплоть до обезвоживания.

– Отсутствие мочеиспускания или плач без слез.

– Сильная рвота или рвота, которая не прекращается.

– Ситуация, когда симптомы болезни улучшаются, но затем возвращаются с высокой температурой и более тяжелым кашлем.

Наиболее частым осложнением гриппа является воспаление легких, могут возникнуть также воспаление среднего уха, синусит. Более редкие, но возможные осложнения – миокардит, энцефалит, синдром Рея, синдром Гийена-Барре.

Снизить риск заболевания гриппом и тяжелого течения болезни поможет вакцинация: вакцину против гриппа можно получить в больничной кассе. Детям второго, третьего и четвертого классов делают вакцинацию от гриппа в школе.

Вакцинация особенно важна для групп риска, таких как дети от 6 месяцев до 5 лет и беременные женщины (вакцина защищает мать и плод) — на самом деле это лучший способ защитить младенцев и детей от гриппа. Следует учитывать, что вакцина не обеспечивает немедленную защиту организму, а начинает действовать только через две недели после вакцинации — поэтому рекомендуется прививаться заранее, уже осенью. Вакцина обеспечивает защиту на период 6–8 месяцев, поэтому рекомендуется ревакцинироваться ежегодно.