Семья капитана Шахара Гамла, умершего от ранения, пожертвовала его органы для трансплантации

Семья 23-летнего капитана Шахара Гамла, замкомандира подразделения "Эгоз", скончавшегося от тяжелого ранения, приняла решение пожертвовать его органы для трансплантации. По данным Национального центра трансплантологии, этот благородный поступок спас жизни шести человек.

Трансплантации были успешно проведены в нескольких израильских клиниках: сердце пересажено 54-летнему мужчине в больнице "Бейлинсон"; легкие – 47-летнему мужчине в больнице "Бейлинсон"; печень – 69-летнему мужчине в больнице "Ихилов"; доля печени спасла жизнь 7-летней девочке в детском медицинском центре "Шнайдер"; почки были пересажены 37-летнему мужчине и 72-летней женщине в больнице "Бейлинсон".

Роговицы глаз подготовлены к трансплантации, которая состоится в ближайшее время, а кожа передана в Национальный банк кожи для лечения пациентов с тяжелыми ожогами.