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Здоровье

Минздрав проверил готовность страны на случай вспышки вируса Эбола

Минздрав
время публикации: 08 июня 2026 г., 16:06 | последнее обновление: 08 июня 2026 г., 16:06
Минздрав проверил готовность страны на случай вспышки вируса Эбола
Flash90

На фоне вспышки Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде, которую ВОЗ в прошлом месяце объявила чрезвычайной ситуацией международного значения, министерство здравоохранения Израиля провело совещания по оценке готовности системы здравоохранения.

В минздраве считают риск эпидемии в Израиле низким, пока не зарегистрировано ни одного случая болезни. Тем не менее минздрав налаживает механизмы информирования возвращающихся путешественников, распределяет защитное оборудование по больницам и готовит специализированные отделения для изоляции подозрительных случаев.

В Конго нынешняя вспышка – семнадцатая с 1976 года. Речь идет о штамме Bundibugyo, который передается при прямом контакте с кровью и выделениями зараженных людей или животных. Инкубационный период составляет от 2 до 21 дня; специфического лечения против данного штамма не существует.

Минздрав Израиля рекомендует воздержаться от поездок в Конго и Уганду, а вернувшимся из этих стран за последние три недели и почувствовавшим недомогание – немедленно связаться с врачом, не выходя из дома.

Здоровье
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