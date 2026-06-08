Минздрав проверил готовность страны на случай вспышки вируса Эбола

На фоне вспышки Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде, которую ВОЗ в прошлом месяце объявила чрезвычайной ситуацией международного значения, министерство здравоохранения Израиля провело совещания по оценке готовности системы здравоохранения.

В минздраве считают риск эпидемии в Израиле низким, пока не зарегистрировано ни одного случая болезни. Тем не менее минздрав налаживает механизмы информирования возвращающихся путешественников, распределяет защитное оборудование по больницам и готовит специализированные отделения для изоляции подозрительных случаев.

В Конго нынешняя вспышка – семнадцатая с 1976 года. Речь идет о штамме Bundibugyo, который передается при прямом контакте с кровью и выделениями зараженных людей или животных. Инкубационный период составляет от 2 до 21 дня; специфического лечения против данного штамма не существует.

Минздрав Израиля рекомендует воздержаться от поездок в Конго и Уганду, а вернувшимся из этих стран за последние три недели и почувствовавшим недомогание – немедленно связаться с врачом, не выходя из дома.