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NEWSru.co.il :: В Израиле1 февраля 2022 г., 07:10

По итогам расследования смерти 80-летнего палестинца отстранены два офицера "Нецах Йегуда"

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По итогам расследования смерти 80-летнего палестинца отстранены два офицера "Нецах Йегуда"

Командир роты и командир взвода отстранены от занимаемых должностей, а командир батальона "Нецах Йегуда" получил взыскание по итогам расследования инцидента, в котором 80-летний палестинский араб скончался в результате задержания израильскими военными.

80-летний Умар Абдул-Маджид Асаад, житель деревни Джильджилия (к северу от Рамаллы), умер после того, как был задержан бойцами "Нецах Йегуда" и около часа пролежал на земле в наручниках с закрытыми ртом и глазами.

Инцидент произошел, когда подразделение батальона "Нецах Йегуда" во главе с командиром взвода развернуло мобильный блокпост на дороге, ведущей в деревню. В общей сложности на блокпосте для проверки были задержаны четыре автомобиля, в одном из которых был Асаад.


Согласно пресс-службе ЦАХАЛа, Асаад не имел при себе удостоверения личности, отказывался подчиняться и оказывал сопротивление при задержании. Результаты посмертного вскрытия показали, что Асаад скончался от остановки сердца.

Решение об отстранении офицеров было принято начальником генштаба Авивом Кохави на основании расследования, проведенного в штабе Центрального округа. Поскольку Асаад был гражданином США, результаты расследования были также представлены военному атташе США в Израиле. Военная полиция продолжает самостоятельное расследование инцидента вне связи с расследованием в штабе округа.

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