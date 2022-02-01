По итогам расследования смерти 80-летнего палестинца отстранены два офицера "Нецах Йегуда"

Командир роты и командир взвода отстранены от занимаемых должностей, а командир батальона "Нецах Йегуда" получил взыскание по итогам расследования инцидента, в котором 80-летний палестинский араб скончался в результате задержания израильскими военными.

80-летний Умар Абдул-Маджид Асаад, житель деревни Джильджилия (к северу от Рамаллы), умер после того, как был задержан бойцами "Нецах Йегуда" и около часа пролежал на земле в наручниках с закрытыми ртом и глазами.

Инцидент произошел, когда подразделение батальона "Нецах Йегуда" во главе с командиром взвода развернуло мобильный блокпост на дороге, ведущей в деревню. В общей сложности на блокпосте для проверки были задержаны четыре автомобиля, в одном из которых был Асаад.

Согласно пресс-службе ЦАХАЛа, Асаад не имел при себе удостоверения личности, отказывался подчиняться и оказывал сопротивление при задержании. Результаты посмертного вскрытия показали, что Асаад скончался от остановки сердца.

Решение об отстранении офицеров было принято начальником генштаба Авивом Кохави на основании расследования, проведенного в штабе Центрального округа. Поскольку Асаад был гражданином США, результаты расследования были также представлены военному атташе США в Израиле. Военная полиция продолжает самостоятельное расследование инцидента вне связи с расследованием в штабе округа.