В Лоде предпринята попытка поджога дома, подозрение на преступление на националистической почве

Полиция задержала двух подозреваемых в причастности к попытке поджога дома на улице Шевет Йегуда в квартале Ахисемех в Лоде.

В этом квартале проживают в основном религиозный евреи, а поджог был совершен вечером в пятницу, после наступления шаббата. Местные жители заявляют, что поджог совершен арабами, однако в сообщении полиции не указывается этническая принадлежность задержанных.

Согласно опубликованной информации, речь идет о жителях города 20 и 50 лет, которые поздно вечером 31 декабря подожгли мусорник в лобби здания. Никто не пострадал, однако зданию причинен ущерб.

Срок содержания подозреваемых под стражей продлен до третьего января.