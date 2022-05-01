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NEWSru.co.il :: В Израиле1 мая 2022 г., 12:54

Операция "Волнорез": задержаны еще 12 подозреваемых в террористической деятельности

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Операция "Волнорез": задержаны еще 12 подозреваемых в террористической деятельности

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и общая служба безопасности (ШАБАК) продолжают масштабную антитеррористическую операцию "Волнорез" в Иудее и Самарии, целью которой является пресечение попыток террористических атак.

30 апреля – 1 мая в Иудее и Самарии были задержаны 12 подозреваемых в причастности к террористической деятельности, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа (отметим, что ЦАХАЛ возобновил публикацию подобной информации 10 апреля 2022 года, хотя с декабря 2019 года не передавал подобных сведений в СМИ на регулярной основе). Изъято оружие.

Кроме того военными были размечены для дальнейшего разрушения дома в деревне Карауат Бани Хасан, в окрестностях Сальфита, в которых проживали террористы Яхья Мараи и Юсуф Аси, застрелившие 29 апреля 23-летнего Вячеслава Голева около въезда в Ариэль. Террористы были задержаны 30 апреля.


Во время проведения операции в лагере беженцев Джилазун возникли беспорядки. Бойцы ЦАХАЛа были вынуждены применить спецсредства для разгона толпы. Среди израильских военных пострадавших нет.

Масштабная антитеррористическая операция в Иудее и Самарии была начата после теракта на улице Дизенгоф в Тель-Авиве, совершенного вечером 7 апреля, в результате которого были убиты трое израильтян.

В марте-апреле этого года арабскими террористами было совершено 16 терактов, жертвами которых стали 16 человек (14 граждан Израиля и двое граждан Украины).

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