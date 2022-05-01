Владельцы фирмы "Мистер-шеф" получают угрозы из-за опубликованного в интернете видеоролика

В выходные в социальные сети был выложен видеоролик, снятый в Афуле, на котором можно увидеть, как мужчина, стоя на крыше грузовика с логотипом фирмы "Мистер-Шеф", убирает со столбов вдоль трассы израильские флаги и вместо них устанавливает флаги Палестинской автономии.

"עברתי שיימינג מטורף" - אבי פוני, מנכ"ל חברת מיסטר שף, שמשאית עם הלוגו של החברה בבעלותו נצפתה בסרטון בו תולים דגלי אש"ף: "מכרתי את המשאית לפני שנתיים. הגשנו תלונה במשטרה ואמרתי להם למי מכרתי אותה. מהבוקר המשאיות שלי מפוצצות בדגלי ישראל". @BenCaspit @YinonMagal pic.twitter.com/poCpkHH3sA — 103FM (@radio103fm) May 1, 2022

Сайт "Маарив" написал, что свидетели сообщили о случившемся в полицию, палестинские флаги со столбов были сняты.

Журналист "Макор Ришон" Яир Краус в своем "твиттере" написал, что владельцам грузовика был выписан штраф за создание на дороге ситуации, подвергающей опасности других водителей.

Владельцы компании "Мистер-Шеф" говорят, что после публикации этого видео в их адрес начали поступать угрозы, а пользователи интернета угрожают их фирме бойкотом. Ави Пнай, один из владельцев фирмы, в интервью радио 103F сообщил, что грузовик, попавший на видео, был продан два года назад, и в данный момент принадлежит совсем другим людям. Данные новых владельцев грузовика были переданы полиции. Он также рассказал, что с сегодняшнего дня на всех грузовиках "Мистер-Шефа" были установлены израильские флажки.