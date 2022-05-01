Командиру ЯМАМ присвоено звание бригадного генерала

1 мая Х. Командир спецназа пограничной полиции (ЯМАМ) повышен в звании, и ему присвоено звание бригадного генерала.

Повышение в звании последовало в связи с принятым ранее решением, согласно которому командиром ЯМАМ будет офицер в звании бригадного генерала.

В ходе церемонии министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев заявил: Х. был и остается одним из наших лучших офицеров. Он и его подчиненные ведут ЯМАМ к феноменальным успехам в борьбе с террором".