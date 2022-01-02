В 20:00 премьер-министр Нафтали Беннет выступит с заявлением для прессы

Пресс-служба главы правительства сообщила, что в воскресенье, 2 января, в 20:00 Нафтали Беннет проведет брифинг, посвященный борьбе с эпидемией, вызванной штаммом "омикрон".

Отметим, что Беннет критиковал своего предшественника на посту главы правительства Биньямина Нетаниягу не только за слишком жесткие меры в борьбе с эпидемией, но и слишком частое появление на телеэкранах в вечерний прайм-тайм.

Вместе с тем, в окружении Беннета говорят, что противоречивые решения и распоряжения правительства и минздрава привели к путанице, и теперь он попытается внести ясность в то, какие ограничения действуют в настоящий момент и как они могут изменить в будущем.