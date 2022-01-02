Гинеколог, подозреваемый в сексуальных домогательствах, сообщил о прекращении врачебной практики

Доктор Гай Рофе, против которого поданы три жалобы на сексуальные домогательства, сообщил в воскресенье, 2 января, о том, что он прекращает врачебную практику. В сообщениях, отправленных клиенткам его клиники, говорится, что он прекращает прием пациентов "по личным причинам".

На прошлой неделе СМИ опубликовали рассказ молодой женщины, которая впервые попала на прием к Гаю Рофе, когда тот был армейским гинекологом. По ее словам, гинеколог сказал ей, что у нее есть "сексуальная проблема", с которой он мог бы ей помочь, но лечение не входит в "армейскую медицинскую корзину" и пригласил на прием в свою клинику в Тель-Авиве. Они договорили о встрече. По словам женщины, перед этой приемом доктор ей отправлял "странные сообщения", и просил никому не рассказывать, что она идет к нему на прием.

По словам женщины, когда она приехала в клинику, доктор Гай Рофе отправил свою секретаршу "погулять". По ее словам, действия доктора выходили за рамки "традиционного осмотра", доктор пытался ее возбудить различными способами.

Сайт N12 пишет, что на прошлой неделе выяснилось, что и другие девушки-военнослужащие жаловались на Гая Рофе, который три года назад предоставлял медицинские услуги военнослужащим, проходящим службу на базе ВВС в центре страны. Прием пациенток доктор вел в своей клинике по направлению армии.

N12 цитирует ответ, полученный из пресс-службы Армии обороны Израиля, в котором говорится, что в период сотрудничества с доктором Гаем Рофе на него не поступало жалоб в армейскую полицию, а также подчеркивается, что в течение трех последних лет указанный гинеколог в рамках резервистской службы не оказывал медицинских услуг армии.

Гай Рофе опровергает все обвинения в свой адрес.