"Каменные атаки" возле Иерусалима, причинен ущерб автобусам

В ночь на воскресенье, 2 января, два автобуса были атакованы на шоссе №431. Как сообщает "Кан Бет" неизвестные забросали камнями автобусы, направлявшиеся в сторону КПП "Хизмэ".

Никто не пострадал, но автобусам причинен существенный ущерб.

На прошлой неделе на 60-м шоссе, между деревней Хизмэ и поселением Адам подвергся "каменной атаке" автобус. Камнем было выбито стекло.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что осколками был ранен 40-летний мужчина.