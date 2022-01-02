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NEWSru.co.il :: В Израиле2 января 2022 г., 10:21

"Каменные атаки" возле Иерусалима, причинен ущерб автобусам

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"Каменные атаки" возле Иерусалима, причинен ущерб автобусам

В ночь на воскресенье, 2 января, два автобуса были атакованы на шоссе №431. Как сообщает "Кан Бет" неизвестные забросали камнями автобусы, направлявшиеся в сторону КПП "Хизмэ".

Никто не пострадал, но автобусам причинен существенный ущерб.

На прошлой неделе на 60-м шоссе, между деревней Хизмэ и поселением Адам подвергся "каменной атаке" автобус. Камнем было выбито стекло.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что осколками был ранен 40-летний мужчина.


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