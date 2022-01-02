Яир Лапид сделал выговор своему заместителю за участие в новогодней вечеринке без маски

Заместитель министра иностранных дел Идан Ролл оказался в центре скандала после того, как соцсети попал видеоролик с многолюдной новогодней вечеринки. Идан Ролл на этой вечеринке запечатлен без защитной маски, что является грубым нарушением правил, установленных минздравом.

Идан Ролл утверждает, что это была частная вечеринка, при организации которой соблюдались все действующие ограничения, а кроме того, все участники, привитые и непривитые, должны были предъявить на входе отрицательный тест на коронавирус.

Несмотря на эти объяснения, министр иностранных дел Яир Лапид сделал выговор своему заместителю. Лапид заявил, что во время эпидемии ожидается, что министры и общественные деятели своим поведением будут подавать личный пример другим израильтянам.