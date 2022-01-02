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NEWSru.co.il :: В Израиле2 января 2022 г., 18:35

Внимание, розыск: пропал 27-летний Моше Нахман Ямини из поселка Иммануэль

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Внимание, розыск: пропал 27-летний Моше Нахман Ямини из поселка Иммануэль

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 27-летнего Моше Нахмана Ямини, проживающего в поселке Иммануэль. В последний раз его видели 28 декабря в Тель-Авиве. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.73, спортивного телосложения, темные волосы, носит бороду.

Был в белой рубашке и джинсах, полосатом худи, на ногах - черные кроссовки.


Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 03-7729444 или 100.

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