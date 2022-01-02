Внимание, розыск: пропал 27-летний Моше Нахман Ямини из поселка Иммануэль
Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 27-летнего Моше Нахмана Ямини, проживающего в поселке Иммануэль. В последний раз его видели 28 декабря в Тель-Авиве. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего: рост 1.73, спортивного телосложения, темные волосы, носит бороду.
Был в белой рубашке и джинсах, полосатом худи, на ногах - черные кроссовки.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 03-7729444 или 100.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день