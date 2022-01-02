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NEWSru.co.il :: В Израиле2 января 2022 г., 17:33

Подписан приказ о разрушении дома террориста, убившего Элиягу Давида Кея

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати

В воскресенье, 2 января, командир Управления тылом генерал-майор Ури Гордин подписал приказ о разрушении дома террориста, убившего Элиягу Давида Кея. Об этом сообщил сайт 14-го канала израильского телевидения.


26-летний Элиягу Давид Кей, работник Фонда наследия Стены Плача, был убит 21 ноября 2021 года. Он шел на работу, когда на Цепной улице, отделяющей мусульманский квартал от еврейского, террорист открыл огонь по людям. Кроме Элиягу Давида были ранены еще четыре человека.

Стрелявший террорист, 42-летний Фади Абу Шахайдам из лагеря беженцев Шуафат (северо-восточная окраина Иерусалима), использовал пистолет-пулемет Beretta M12 (скорее всего, иорданского производства). Он был застрелен на месте теракта. Его сообщнику удалось скрыться.

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