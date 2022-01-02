Число зараженных коронавирусом в ЦАХАЛе превысило 770 человек

У 771 человека на службе в ЦАХАЛе был выявлен коронавирус. 1139 человек находятся на домашнем карантине.

Речь идет о военнослужащих как срочной, так и сверхрочной службы, а также о гражданских лицах на службе ЦАХАЛа.

Отметим, что за неделю число зараженных в ЦАХАЛе выросло в три раза.