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NEWSru.co.il :: В Израиле2 января 2022 г., 14:11

Число зараженных коронавирусом в ЦАХАЛе превысило 770 человек

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Число зараженных коронавирусом в ЦАХАЛе превысило 770 человек

У 771 человека на службе в ЦАХАЛе был выявлен коронавирус. 1139 человек находятся на домашнем карантине.

Речь идет о военнослужащих как срочной, так и сверхрочной службы, а также о гражданских лицах на службе ЦАХАЛа.

Отметим, что за неделю число зараженных в ЦАХАЛе выросло в три раза.

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