Число зараженных коронавирусом в ЦАХАЛе превысило 770 человек
У 771 человека на службе в ЦАХАЛе был выявлен коронавирус. 1139 человек находятся на домашнем карантине.
Речь идет о военнослужащих как срочной, так и сверхрочной службы, а также о гражданских лицах на службе ЦАХАЛа.
Отметим, что за неделю число зараженных в ЦАХАЛе выросло в три раза.
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