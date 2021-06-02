Сегодня в Израиле состоятся выборы президента

В среду, 2 июня, состоятся выборы президента Израиля. Имя 11-го главы государства будет определено по результатам голосования 120 депутатов Кнессета.

На этот пост претендуют два кандидата: бывший глава партии "Авода", нынешний председатель Еврейского агентства ("Сохнут") Ицхак Герцог и общественная активистка, лауреат Премии Израиля Мирьям Перец.

Ни одна фракция Кнессета не объявляла о поддержке того или иного кандидата. Партии "Ликуд", "Тиква Хадаша" и МЕРЕЦ заявляли, что дадут своим депутатам свободу голосования. Фаворитом считается опытный политик Ицхак Герцог.

Несколько недель назад редакция NEWSru.co.il предлагала читателям ответить на единственный вопрос: за кого проголосовали бы они, если бы у них была такая возможность – за Ицхака Герцога или Мирьям Перец? Проведенный опрос показал, что 60% наших читателей проголосовали бы за Мирьям Перец и только 25% поддержали бы кандидатуру Ицхака Герцога. В опросе приняли участие 1739 респондентов.

Ицхак Герцог (1960) – сын шестого президента Израиля Хаима Герцога и внук главного раввина Израиля Ицхака Галеви Герцога. Учился в государственной религиозной школе, а затем в еврейской школе в Манхэттене (когда отец был послом в ООН). Военную службу прошел в подразделении военной разведки 8200. Имеет первую академическую степень по юриспруденции. Учился в университете Корнел и в Нью-Йоркском университете. До избрания в Кнессет в 2003 году работал адвокатом. В 2000-2003 годах возглавлял национальный совет по борьбе с наркотиками. В 1999-2001 годах был секретарем правительства в правительстве Эхуда Барака. В этот период проходил в качестве подозреваемого в деле о нарушениях Бараком закона о финансировании предвыборных кампаний, в ходе допросов воспользовался правом хранить молчание. В 2003 году дело было закрыто в связи с отсутствием улик. После избрания в Кнессет в периоды пребывания партии "Авода" в правительстве занимал посты министра строительства, туризма, социального обеспечения. В 2013 году возглавил партию "Авода" и занял пост председателя оппозиции. В 2016 году снова подозревался в нарушениях закона о финансировании предвыборных компаний, однако дело снова было закрыто в связи с недостатком улик. В 2018 году был избран на пост председателя Еврейского агентства ("Сохнут") и покинул Кнессет.

Мирьям Перец (1954) – уроженка Касабланки (Марокко), репатриировалась в 1964 году. Имеет первую академическую степень по литературе и истории. Работала преподавателем в поселке Офира на юге Синайского полуострова. В 1982 году, после ухода Израиля из Синая, семья Перец перебралась в Гиват-Зеэв. Работала директором первой школы в Гиват-Зеэве. На текущий момент работает инспектором в министерстве просвещения. Мирьям – мать шестерых детей (4 сына и 2 дочери). Двое ее сыновей, офицеры ЦАХАЛа, погибли в боях с террористами. Старший лейтенант Уриэль Перец погиб в ноябре 1998 года в Южном Ливане, когда ведомый им отряд попал в засаду "Хизбаллы". Вскоре после этого скончался муж Мирьям, Элиэзер Перец. В марте 2010 года в бою с террористами в секторе Газы погиб второй сын Мирьям, майор Элираз Перец. После гибели сыновей Мирьям значительное время посвящает общественной деятельности в сфере еврейского наследия, выступает с лекциями. В 2018 году была удостоена Премии Израиля.