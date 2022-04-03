Внимание, розыск: пропала 15-летняя Одейя Бен Цви из Кирьят-Ата

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 15-летней Одейи Бен Цви. В последний раз ее видели вечером 2 апреля на улице Штейнбург в Кирьят-Ате. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.70, худая, шатенка, длинные волосы. Была в сером спортивном костюме.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 04-8464444 или 100.