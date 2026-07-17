Попытка автомобильного теракта у КПП "Таркумия"

Подозрение на попытку автомобильного теракта: водитель направил машину на сотрудников полиции, дежуривших на мобильном КПП неподалеку от КПП "Таркумия". После попытки наезда водитель скрылся с места происшествия, направившись в сторону арабских населенных пунктов.

Был объявлен розыск, и бойцы-резервисты задержали подозреваемого, однако вскоре выяснилось, что речь идет о другом автомобиле.

Розыск подозреваемого продолжается, на месте работают крупные силы служб безопасности.