Попытка автомобильного теракта у КПП "Таркумия"
время публикации: 17 июля 2026 г., 13:31 | последнее обновление: 17 июля 2026 г., 13:45
Подозрение на попытку автомобильного теракта: водитель направил машину на сотрудников полиции, дежуривших на мобильном КПП неподалеку от КПП "Таркумия". После попытки наезда водитель скрылся с места происшествия, направившись в сторону арабских населенных пунктов.
Был объявлен розыск, и бойцы-резервисты задержали подозреваемого, однако вскоре выяснилось, что речь идет о другом автомобиле.
Розыск подозреваемого продолжается, на месте работают крупные силы служб безопасности.