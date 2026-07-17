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Израиль

Попытка автомобильного теракта у КПП "Таркумия"

Теракт
время публикации: 17 июля 2026 г., 13:31 | последнее обновление: 17 июля 2026 г., 13:45
Попытка автомобильного теракта у КПП "Таркумия"
Marc Israel Sellem/POOL

Подозрение на попытку автомобильного теракта: водитель направил машину на сотрудников полиции, дежуривших на мобильном КПП неподалеку от КПП "Таркумия". После попытки наезда водитель скрылся с места происшествия, направившись в сторону арабских населенных пунктов.

Был объявлен розыск, и бойцы-резервисты задержали подозреваемого, однако вскоре выяснилось, что речь идет о другом автомобиле.

Розыск подозреваемого продолжается, на месте работают крупные силы служб безопасности.

Израиль
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