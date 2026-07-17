Носимые устройства могут отслеживать лекарства внутри тела в режиме реального времени

Ученые из Университета науки и технологий имени короля Абдаллы (KAUST) разработали прототип носимого устройства, которое позволяет непрерывно контролировать уровень лекарств в организме. Технология может стать альтернативой регулярным анализам крови и помочь врачам точнее подбирать дозировку препаратов.

Устройство представляет собой легкий пластырь с массивом микроскопических игл, которые проникают под верхний слой кожи и анализируют межклеточную жидкость. Встроенные биосенсоры измеряют концентрацию лекарства, а затем по Bluetooth передают данные на смартфон в режиме реального времени. Вес всей системы составляет всего 6,7 грамма.

В качестве первого испытания исследователи использовали антибиотик ванкомицин. Этот препарат требует особенно точной дозировки: слишком низкая концентрация делает лечение менее эффективным, а слишком высокая может вызвать серьезные побочные эффекты. Поэтому он стал подходящим примером для проверки новой технологии.

В отличие от традиционных анализов крови, которые показывают уровень препарата лишь в определенный момент времени, новый пластырь способен непрерывно отслеживать изменения концентрации лекарства в течение нескольких часов. Такой подход позволяет лучше понимать, как организм перерабатывает препарат и как меняется его уровень после приема.

Пока устройство успешно прошло лабораторные и доклинические испытания. Однако до применения в больницах исследователям предстоит провести дополнительные исследования и подтвердить безопасность и эффективность технологии в клинических условиях.

Авторы работы считают, что в будущем платформу можно будет адаптировать не только для антибиотиков, но и для других лекарств, которым требуется постоянный контроль дозировки. Это может стать шагом к более персонализированному лечению и позволит врачам быстрее корректировать терапию для каждого пациента.