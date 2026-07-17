Лесной пожар у КПП "Таркумия", на месте работают пожарные самолеты
время публикации: 17 июля 2026 г., 12:49 | последнее обновление: 17 июля 2026 г., 12:53
Пожарные расчеты из округов Иудеи и Самарии и Южного округа борются с лесным пожаром, вспыхнувшим в роще возле контрольно-пропускного пункта "Таркумия".
По данным пожарно-спасательной службы, огонь возник сразу в нескольких очагах, протянувшихся примерно на два километра.
Пламя быстро распространяется из-за сильного ветра и сложного рельефа местности.
В тушении пожара задействованы восемь пожарных расчетов, которым оказывают помощь подразделения из других округов. Дополнительные силы направляются к месту происшествия.
В настоящее время основные усилия сосредоточены на локализации очагов возгорания и предотвращении дальнейшего распространения огня.
Из-за сложных условий тушения к операции привлечены пожарные самолеты авиаэскадрильи "Эльад".
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