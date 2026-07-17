x
17 июля 2026
|
последняя новость: 13:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
17 июля 2026
|
17 июля 2026
|
последняя новость: 13:47
17 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Лесной пожар у КПП "Таркумия", на месте работают пожарные самолеты

Иудея и Самария
Пожары
время публикации: 17 июля 2026 г., 12:49 | последнее обновление: 17 июля 2026 г., 12:53
Лесной пожар у КПП "Таркумия", на месте работают пожарные самолеты
Пресс-служба "Кабаут ве-Ацала"

Пожарные расчеты из округов Иудеи и Самарии и Южного округа борются с лесным пожаром, вспыхнувшим в роще возле контрольно-пропускного пункта "Таркумия".

По данным пожарно-спасательной службы, огонь возник сразу в нескольких очагах, протянувшихся примерно на два километра.

Пламя быстро распространяется из-за сильного ветра и сложного рельефа местности.

В тушении пожара задействованы восемь пожарных расчетов, которым оказывают помощь подразделения из других округов. Дополнительные силы направляются к месту происшествия.

В настоящее время основные усилия сосредоточены на локализации очагов возгорания и предотвращении дальнейшего распространения огня.

Из-за сложных условий тушения к операции привлечены пожарные самолеты авиаэскадрильи "Эльад".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 13 июля 2026

Глава МВД Франции: вероятная причина пожара в лесу Фонтенбло – поджог
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 июня 2026

Пожар в парке Бейт-Кешет, задействована пожарная авиация
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 февраля 2026

В аэропорту Бен-Гурион в одном из двигателей самолета Red Wings вспыхнул пожар