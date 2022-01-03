Беннет: "Я не счел возможным запретить встречу Ганца с Аббасом"

Премьер-министр Нафтали Беннет прокомментировал дискуссию вокруг встречи министра обороны Бени Ганца и главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса.

"Эта встреча состоялась с моего ведома. Министр обороны беседовал со мной перед встречей, и я не счел возможным запретить ее проведение", - сказал Беннет на пресс-конференции. "Это правительство, в котором есть представители правых и левых, это часть нашей политической реальности", - сказал он.

По словам Беннета, встреча касалась экономических вопросов и вопросов безопасности, и не была формой политических переговоров.