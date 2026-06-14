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Чемпионат мира по футболу. Немцы разгромили сборную Кюрасао

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 14 июня 2026 г., 22:08 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 22:28
Чемпионат мира по футболу. Немцы разгромили сборную Кюрасао
AP Photo/Eric Smith
Чемпионат мира по футболу. Немцы разгромили сборную Кюрасао
AP Photo/Karen Warren

В Хьюстоне состоялся мач первого тура группы Е Германия - Кюрасао. Немцы победили 7:1.

Немцы контролировали ход матча и открыли счет на 6-й минуте. Защитники блокировали удар Мусиалы. Нмеча приблизился к штрафной и пробил в дальний угол 1:0. На 9-й минуте Нмеча закрутил мяч в дальнюю "девятку". Немного неточно.

Несмотря на тотальное владение мячом немцев, подопечные Дика Адвоката отыгрались на 21-й минуте. Бывший игрок "Ювентуса" Ливано Комененсия (Цюрих) пробил. Мяч задел Киммиха и оказался в сетке 1:1.

На 27-й минуте Киммих навесил со штрафного. Шлоттербек нанес удар с линии вратарской. Элой Ром мяч парировал.

На 38-й минуте после подачи углового Нико Шлоттербек головой отправил мяч в дальний угол 2:1. На 5-й минуте, добавленной к первому тайму, Кай Хаверц забил пенальти 3:1. На 47-й минут е Джамаль Мусиала принял мяч в штрафной и пробил в дальний угол 4:1.

На 68-й минуте Натанэль Браун забил первый гол в матчах за сборную Германии 5:1. На 78-й минуте Дениз Ундав забил седьмой гол в семи матчах за сборную Германии 6:1. На 88-й минуте Кай Хаверц перебросил мяч через вратаря 7:1.

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