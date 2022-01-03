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NEWSru.co.il :: В Израиле3 января 2022 г., 16:48

Бедуинский подросток задержан в Сдероте после того, как сорвал флаг Израиля

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Бедуинский подросток задержан в Сдероте после того, как сорвал флаг Израиля

В Сдероте задержан 14-летний житель бедуинского поселка Хура после того, как он сорвал флаг Израиля, висевший во дворе одного из домов.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что в полицию обратились с жалобой местные жители. Благодаря их описанию внешности хулигана он был задержан.

Подросток подозревается в осквернении государственного флага. Во вторник, 4 января, он будет доставлен в мировой суд Беэр-Шевы.

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