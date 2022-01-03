В Иерусалиме задержан палестинский араб, намеревавшийся переодеться в религиозного еврея

Сотрудники полиции задержали в Иерусалиме палестинского араба, незаконно находившегося на территории Израиля. В его распоряжении были найдены элементы одежды религиозного еврея.

Как сообщает пресс-службы полиции, мужчина примерно 30 лет был задержан в одном из южных кварталов города.

Мужчина вызвал подозрение оперативников, которые остановили его и попытались установить личность подозрительного человека. Задержанный, выдававший себя за еврея, сказал, что живет в Старом городе Иерусалима и назвал адрес, который при проверке оказался вымышленным. Задержанного доставили в управление полиции, где в ходе допроса он сознался, что является арабом, жителем деревни Дура неподалеку от Хеврона.

Задержанный передан силам безопасности. Позднее он предстанет перед судом и полиция попросит продлить срок его содержания под стражей.