Подано обвинение против жителя ПА, который вымогал деньги у израильтян с помощью СМС-сообщений от имени "Почты Израиля"

В понедельник, 3 января, в мировой суд в Тель-Авиве было подано обвинительное заключение против 21-летнего Мухаммада Абаси, проживавшего в Палестинской автономии, задержанного ранее по подозрению в получении денег мошенническим путем.

Согласно тексту обвинительного заключения, начиная с сентября 2021 года Мухаммад Абаси спланировал и осуществил широкомасштабный фишинг, рассылая фальшивые сообщения десяткам тысяч граждан Израиля. Выступая от имени "Почты Израиля", мошенник уведомлял граждан, что на их имя якобы поступила посылка из-за рубежа, которая находится на таможне. Для "растаможивания" мошенник просил внести плату в размере 297 шекелей, в противном случае угрожая начислением "комиссионных". Полученные мошенническим путем средства Абаси переводил на свои электронные кошельки. Мошеннические СМС-сообщения приходили от адресатов "Doar Israel", "Post IL", "Рost Israel". При переходе по указанным ссылкам жертва попадала на страницы, напоминающие страницы сайта "Почты Израиля".

По данным следствия, мошеннику удалось получить около 200 тысяч шекелей, то есть его жертвами стали сотни доверчивых граждан.

Прокуратура просит продлить содержание обвиняемого под стражей до окончания судебного процесса.