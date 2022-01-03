Иерусалим:
8 - 12°
Тель-Авив:
12 - 19°
Эйлат:
12 - 20°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле3 января 2022 г., 12:37

Израильские университеты переходят на дистанционное обучение

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Израильские университеты переходят на дистанционное обучение

Четыре израильских университета объявили о полном переходе на дистанционное обучение в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Еще четыре вуза вводят гибридное обучение.

Еврейский университет в Иерусалиме объявил о переходе на дистанционное обучение с воскресенья, 2 января, Хайфский университет – со вторника, 4 января. Также на дистанционное обучение переходят университет Бар-Илан и университет Райхмана (бывший Герцлийский междисциплинарный центр).

В Тель-Авивском университете будет введено дистанционное обучение на тех курсах, на которых это представится возможным, будут отменены требования присутствия на лекциях, а лекции преподавателей, продолжающих преподавать фронтально, будут записываться.


В "Технионе" будет обеспечена возможность удаленной учебы для всех желающих студентов. В университете Бен-Гурион и в Ариэльском университете студенты смогут выбирать формат обучения – фронтальный или удаленный.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

12:38 В Иерусалиме задержан палестинский араб, намеревавшийся переодеться в религиозного еврея
12:37 Израильские университеты переходят на дистанционное обучение
12:31 Туристы, привитые "Спутником", въехать в Израиль не смогут
11:41 Израиль открывается для привитых туристов, отменен карантин для прилетающих
10:57 Скандал в Кнессете: обсуждение закона об электричестве может продолжаться 90 часов
10:45 Заканчивается запись на программы для одаренных детей
10:34 Жительнице Иерусалима, чьи дети год не ходят в школу, предъявлены обвинения
09:00 "Зеленый сертификат" будет временно выдаваться после первой прививки
08:34 На севере Израиля автомобиль сбил пожилого мужчину, пострадавший в тяжелом состоянии
08:19 Десять депутатов предупредили Либермана о прекращении голосования с коалицией
Загрузка...