Израильские университеты переходят на дистанционное обучение

Четыре израильских университета объявили о полном переходе на дистанционное обучение в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Еще четыре вуза вводят гибридное обучение.

Еврейский университет в Иерусалиме объявил о переходе на дистанционное обучение с воскресенья, 2 января, Хайфский университет – со вторника, 4 января. Также на дистанционное обучение переходят университет Бар-Илан и университет Райхмана (бывший Герцлийский междисциплинарный центр).

В Тель-Авивском университете будет введено дистанционное обучение на тех курсах, на которых это представится возможным, будут отменены требования присутствия на лекциях, а лекции преподавателей, продолжающих преподавать фронтально, будут записываться.

В "Технионе" будет обеспечена возможность удаленной учебы для всех желающих студентов. В университете Бен-Гурион и в Ариэльском университете студенты смогут выбирать формат обучения – фронтальный или удаленный.