Восемь участников пикета около дома Эльрои-Прайс будут доставлены в суд

Во вторник, 3 мая, восемь участников пикета, проходившего накануне возле дома главы службы общественного здравоохранения минздрава доктора Шарон Эльрои-Прайс в Хайфе, будут доставлены в мировой суд для принятия решения о целесообразности продления содержания их под стражей.

Пресс-служба полиции передает, что десять участников пикета после допроса были отпущены на ограничительных условиях.

Накануне сообщалось о задержании более 20 участников пикета, которые приблизились к дому Эльрои-Прайс ближе, чем было установлено начальником полиции Прибрежного округа. Собравшиеся отказались подчиниться требованию полицейских отойти от дома и продолжить протестную акцию на отведенной для этого площадке. Некоторые из них, по утверждению полиции, оказывали сопротивление, а одна из участниц ударила кулаком сотрудницу полиции.