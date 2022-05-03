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NEWSru.co.il :: В Израиле3 мая 2022 г., 17:12

Внимание, розыск: пропала 23-летняя Нета Биберман из Кирьят-Тивона

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Внимание, розыск: пропала 23-летняя Нета Биберман из Кирьят-Тивона

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске Неты Биберман, жительницы Кирьят-Тивона. В последний раз ее видели в понедельник, 2 мая, в районе улицы А-Хореш. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.70, стройная, шатенка, длинные волосы. На ногах были походные ботинки.

Описания одежды нет.


Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 04-8464444 или 100.

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