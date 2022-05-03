Внимание, розыск: пропала 23-летняя Нета Биберман из Кирьят-Тивона

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске Неты Биберман, жительницы Кирьят-Тивона. В последний раз ее видели в понедельник, 2 мая, в районе улицы А-Хореш. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.70, стройная, шатенка, длинные волосы. На ногах были походные ботинки.

Описания одежды нет.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 04-8464444 или 100.