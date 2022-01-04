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NEWSru.co.il :: В Израиле4 января 2022 г., 21:33

В знак протеста против уступок террору Бен Гвир приехал в больницу, чтобы "навестить" Абу Хауаша

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В знак протеста против уступок террору Бен Гвир приехал "навестить" Абу Хауаша в больнице

Депутат Кнессета Бен Гвир приехал в больницу "Асаф а-Рофе", где находится под наблюдением врачей после 140-дневной голодовки активист "Исламского джихада" Хишам Абу Хауаш.

После того, как стало известно, что израильские власти согласились не продлевать срок административного заключения Абу Хауаша под давлением террористических организаций, лидер партии "Оцма Йегудит" Бен Гвир заявил, что он едет в больницу, чтобы выразить свой протест против уступок террору.

"Это невероятно, что ШАБАК и правительство Израиля идут на уступки заключенным ХАМАСа и "Исламского джихада". И террористы извлекли урок: заключенный объявляет голодовку, депутаты Кнессета, поддерживающие террористов, приезжают к нему в больницу, ХАМАС и "Исламский джихад" угрожают, и Израиль уступает, чтобы "избежать эскалации", - заявил Бен Гвир.


На видео из больничного отделения можно увидеть, как Бен-Гвир кричит Абу Хауашу и его родственникам: "Убирайтесь в Сирию!", в ответ те разворачивают флаг ООП.

Из "Оцма Йегудит" передают, что после того, как Бен Гвир попросил охранников убрать палестинские флаги из больницы, в отделении начались беспорядки.

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