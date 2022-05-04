Предотвращена контрабанда оружия из Иордании
Подразделения ЦАХАЛа совместно с полицией предотвратили попытку контрабанды крупной партии оружия и боеприпасов от иорданской границы.
Согласно опубликованной информации, были конфискованы 10 пистолетов и обоймы с боеприпасами на общую сумму 250 тысяч шекелей.
В ходе операции в Иорданской долине были задержаны три контрабандиста, жители района Хеврона. В армии и полиции полагают, что операция по контрабанде была назначена именно на День Памяти павших солдат, так как преступники рассчитывали на снижение бдительности на границе.
Задержанные позднее предстанут перед судом, и полиция попросит продлить срок их содержания под стражей.
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