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NEWSru.co.il :: В Израиле4 мая 2022 г., 17:06

Предотвращена контрабанда оружия из Иордании

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Предотвращена контрабанда оружия от границы с Иорданией

Подразделения ЦАХАЛа совместно с полицией предотвратили попытку контрабанды крупной партии оружия и боеприпасов от иорданской границы.

Согласно опубликованной информации, были конфискованы 10 пистолетов и обоймы с боеприпасами на общую сумму 250 тысяч шекелей.

В ходе операции в Иорданской долине были задержаны три контрабандиста, жители района Хеврона. В армии и полиции полагают, что операция по контрабанде была назначена именно на День Памяти павших солдат, так как преступники рассчитывали на снижение бдительности на границе.

Задержанные позднее предстанут перед судом, и полиция попросит продлить срок их содержания под стражей.


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