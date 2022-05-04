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NEWSru.co.il :: В Израиле4 мая 2022 г., 14:28

В Хайфе задержаны молодые люди, пытавшиеся сжечь государственный флаг

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В Хайфе задержаны молодые люди, пытавшиеся сжечь государственный флаг

Полиция Хайфы задержала двух подростков, 16 и 17 лет, жителей города, подозреваемых в том, что пытались поджечь государственный флаг.

В ночь на 4 мая в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные подростки забрались по столбу ЛЭП и сорвали флаг, после чего попытались его поджечь. Полиция приступила к расследованию и задержала подозреваемых. Они предстанут перед судом, и полиция попросит продлить срок их содержания под стражей.

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