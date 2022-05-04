В Хайфе задержаны молодые люди, пытавшиеся сжечь государственный флаг

Полиция Хайфы задержала двух подростков, 16 и 17 лет, жителей города, подозреваемых в том, что пытались поджечь государственный флаг.

В ночь на 4 мая в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные подростки забрались по столбу ЛЭП и сорвали флаг, после чего попытались его поджечь. Полиция приступила к расследованию и задержала подозреваемых. Они предстанут перед судом, и полиция попросит продлить срок их содержания под стражей.