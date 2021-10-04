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NEWSru.co.il :: В Израиле4 октября 2021 г., 14:35

Глава транспортного отдела полиции: "Вопреки рекомендациям, не было ограничений в допуске на гору Мерон"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Глава транспортного отдела полиции: "Вопреки рекомендациям, не было ограничений в допуске на гору Мерон"

Глава транспортного отдела полиции генерал-майор Алон Арье дал свидетельские показания перед государственной следственной комиссией по вопросу о трагедии на горе Мерон.

В своем выступлении он заявил, что дал разрешение неограниченному числу участников посетить гору Мерон в день праздника Лаг ба-Омер. Причем это разрешение было дано вопреки рекомендациям профессиональных структур. "Я знал с кем мы имеем дело, я знал, что мы не сумеем ограничить число участников до приемлемой цифры, и поэтому действовал так как было принято", - сказал генерал-майор Арье.

Он добавил, что в момент катастрофы, на гору уже поднялись примерно 60 тысяч паломников, не считая тех, кто находился там ранее. "Даже при таком числе людей, находящихся на горе, можно контролировать происходящее там, если взять под контроль управление мероприятием", - сказал майор Алон Арье.


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