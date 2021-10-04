Источник: с 1 ноября Израиль откроется для индивидуального туризма

В воскресенье, 3 октября, в ходе заседания межминистерской комиссии по борьбе с коронавирусом министр туризма Константин Развозов вынес на обсуждение вопрос об открытии Израиля для индивидуального туризма для привитых и переболевших коронавирусом иностранных граждан.

По данным источников редакции NEWSru.co.il, схема, по которой будет разрешен въезд туристов в Израиль, уже сформулирована, и в ближайшее время будет вынесена на голосование комиссии министров.

Согласно нашим источникам, туристы из стран ЕС, с которыми Израиль недавно заключил договор о взаимном признании документов о вакцинации граждан, смогут посещать нашу страну без необходимости находиться в карантине более 24 часов (все израильтяне и иностранцы, влетающие в Израиль, должны сделать в аэропорту ПЦР-тест на коронавирус и находиться в карантине до получения ответа - в течение 24 часов максимум). Туристы из тех стран, с которыми у Израиля нет соглашения о взаимном признании документов о вакцинации, должны будут для выхода из карантина сделать серологическую проверку.

Отметим, что речь идет о пока не утвержденном варианте схемы возобновления туризма.