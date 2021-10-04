Иерусалим:
16 - 25°
Тель-Авив:
21 - 28°
Эйлат:
22 - 33°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле4 октября 2021 г., 09:52

Источник: с 1 ноября Израиль откроется для индивидуального туризма

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Источник: с 1 ноября Израиль откроется для индивидуального туризма

В воскресенье, 3 октября, в ходе заседания межминистерской комиссии по борьбе с коронавирусом министр туризма Константин Развозов вынес на обсуждение вопрос об открытии Израиля для индивидуального туризма для привитых и переболевших коронавирусом иностранных граждан.

По данным источников редакции NEWSru.co.il, схема, по которой будет разрешен въезд туристов в Израиль, уже сформулирована, и в ближайшее время будет вынесена на голосование комиссии министров.

Согласно нашим источникам, туристы из стран ЕС, с которыми Израиль недавно заключил договор о взаимном признании документов о вакцинации граждан, смогут посещать нашу страну без необходимости находиться в карантине более 24 часов (все израильтяне и иностранцы, влетающие в Израиль, должны сделать в аэропорту ПЦР-тест на коронавирус и находиться в карантине до получения ответа - в течение 24 часов максимум). Туристы из тех стран, с которыми у Израиля нет соглашения о взаимном признании документов о вакцинации, должны будут для выхода из карантина сделать серологическую проверку.


Отметим, что речь идет о пока не утвержденном варианте схемы возобновления туризма.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 04 октября 2021
Законодательная комиссия Кнессета утвердила отмену "красного" списка стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией
// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 сентября 2021
Израиль и ЕС заключили договор о взаимном признании документов о вакцинации
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

23:49 Жильцам эвакуированного дома в Иерусалиме разрешено вернуться в свои квартиры
22:42 Ицхак Герцог сообщил, что Израиль и Украина вернутся к обсуждению выплаты пенсий израильским старикам
21:52 В результате ДТП возле Кусейфе погиб мотоциклист
21:03 Минтранс и Земельное управление договорились о закрытии Нового тель-авивского автовокзала
19:13 Минздрав и полиция в совместном заявлении: курительная смесь "найс гай" отравлена
18:35 Аэропорт Бен-Гурион переносит внутренние рейсы в первый терминал
18:21 Саар опубликовал меморандум закона, ограничивающего срок пребывания на посту главы правительства
18:11 Из-за угрозы обрушения эвакуированы жильцы дома в Иерусалиме
17:53 В возрасте 66 лет скончался бывший депутат Кнессета и министр Йосеф Парицки
16:25 В Тират-Кармеле в результате ДТП тяжелые травмы получил пешеход
Загрузка...