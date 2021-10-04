СМИ: Объединенный список выразил готовность поддержать законопроект, направленный против Нетаниягу

По информации новостной службы "Кешет-12", в случае, если партия РААМ не поддержит законопроект, направленный персонально против Биньямина Нетаниягу, это может сделать Объединенный арабский список.

По информации "Кешет-12", Айман Уде, лидер Объединенного арабского списка, дал понять парламентской коалиции, что его партия может проголосовать за закон, запрещающий политику, обвиняемому в уголовных преступлениях, баллотироваться в премьер-министры.

Этот сообщение было передано после того, как лидер РААМ Мансур Аббас в интервью телеканалу "Кешет-12" дал понять, что его партия может не поддержать такой законопроект. Аббас уклончиво ответил, что его партии необходимо изучить законопроект и понять, кому он выгоден, какие у него будут формулировки. Он также добавил, что его партия не брала на себя обязательство голосовать за законы, которые не входят в коалиционное соглашение.