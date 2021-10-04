Опубликованы полномочия комиссии по расследованию обстоятельств бегства из тюрьмы "Гильбоа"

Министр внутренней безопасности Омер Бар Лев опубликовал полномочия правительственной комиссии по проверке обстоятельств бегства шести террористов из тюрьмы "Гильбоа".

Согласно опубликованной информации, комиссия представит не только выводы, касающиеся инцидента в тюрьме "Гильбоа", но и по поводу дальнейшей работы Службы охраны тюрем.

Комиссия обязалась подать выводы в ближайшее время. Очень может быть, что комиссия примет решение представить промежуточный отчет.

Комиссию возглавит отставной судья генерал-майор запаса Менахем Финкельштейн, в прошлом занимавший должность заместителя главы Окружного суда.

3 октября прокуратура Северного округа подала обвинительное заключение в мировой суд Нацерета в отношении шести заключенных, совершивших около месяца назад побег из тюрьмы "Гильбоа".

Обвиняемыми являются Захария Зубейди, Айхам Камамджи, Мунадель Инфиат, Махмуд Арда, Мухаммад Арда и Яакуб Кадар.

В обвинительном заключении сказано, что в конце 2020 года Махмуд Арда принял решение прорыть туннель из камеры с целью совершения побега. В марте 2021 года он рассказал о плане побега своему двоюродному брату Мухаммаду Арде. Туннель рыли с конца 2020 года в душевой комнате. Заключенные ежедневно снимали мраморную плиту под раковиной, вынимали грунт и ставили плиту на место. Захарии Зубейди предложили бежать уже когда работы по прокладке туннеля подходили к концу, инициаторы побега рассчитывали, что его статус и связи в палестинской администрации помогут им избежать повторного ареста и выдачи властями ПА. 5 сентября Зубейди добился переводу в камеру, где был вырыт туннель. В ночь на 6 сентября шестеро заключенных, имевших при себе сменную одежду, еду и радиоприемники, совершили побег. О побеге стало известно примерно через полтора часа, говорится в тексте обвинения.

Далее в обвинительном заключении говорится, что шестеро беглецов добрались до деревни Наура, куда Махмуд Арда попросил подъехать на автомобиле своего брата, чтобы добраться до территории Палестинской автономии. Тогда же беглецы решили разделиться на пары, чтобы им было трудней поймать. Но в итоге все они были задержаны.