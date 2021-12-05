Разрешено к публикации: второй обвиняемый в убийстве 16-летнего Нисима Шитрита – сын покойного министра Рехавама Зеэви

В воскресенье, 5 декабря, было разрешено к публикации имя второго обвиняемого в причастности к убийству 16-летнего Нисима Шитрита в 1986 году. Это 69-летний Биньямин Зеэви – один из сыновей бывшего министра Рехавама Зеэви (Ганди), убитого террористами в 2001 году.

Напомним, что 3 декабря в окружном суде Иерусалима прокуратура предъявила обвинение 76-летнему Баруху Шарвиту в причастности к убийству Нисима Шитрита. Обвинительное заключение также было подано против Биньямина Зеэви, но до 5 декабря действовал запрет на публикацию имени второго обвиняемого.

В обвинении сказано, что Барух Шарвит и Биньямин Зеэви являются соучастниками убийства Нисима Шитрита и действовали от имени группы "Стражи целомудрия" при общине "Шуву баним" раввина Элиэзера Берланда. По данным следствия, Нисима Шитрита похитили за несколько месяцев до его смерти и избивали члены группы "Стражи целомудрия" за то, что он встречался с девушками, что противоречило религиозным нормам, принятым в общине "Шуву баним". Причем в обвинении сказано, что раввин Элиэзер Берланд лично был причастен к избиением юноши. После очередного избиения в январе 1986 года Нисим Шитрит умер, убедившись, что он мертв, Барух Шарвит с сообщниками похоронил его в лесу. Прокуратура просит оставить обвиняемых под стражей до вынесения им приговора.

Ранее сообщалось, что полиция освободила из-под стражи подозревавшихся в причастности к этому преступлению раввина Элиэзера Берланда и мэра одного из израильских городов (имя которого так и не было разрешено к публикации), против которых не было найдено достаточных доказательств. Кроме того, был освобожден из-под стражи подозреваемый Цви Цукер. Однако Берланд, который будет свидетелем по делу об убийстве Нисима Шитрита, остается в заключении, так как против него ведется другое расследование.

Ранее СМИ писали, что, согласно подозрениям полиции, мэр одного из городов с преимущественно религиозным населением в 1986 году, будучи несовершеннолетним, изображал девушку, чтобы завлечь Нисима Шитрита в ловушку, и находился на месте убийства. Но официально обвинений этому человеку предъявлено не было.