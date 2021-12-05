Иерусалим:
9 - 17°
Тель-Авив:
12 - 24°
Эйлат:
14 - 27°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле5 декабря 2021 г., 12:32

Разрешено к публикации: второй обвиняемый в убийстве 16-летнего Нисима Шитрита – сын покойного министра Рехавама Зеэви

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Биньямин Зеэви Барух Шарвит

В воскресенье, 5 декабря, было разрешено к публикации имя второго обвиняемого в причастности к убийству 16-летнего Нисима Шитрита в 1986 году. Это 69-летний Биньямин Зеэви – один из сыновей бывшего министра Рехавама Зеэви (Ганди), убитого террористами в 2001 году.

Напомним, что 3 декабря в окружном суде Иерусалима прокуратура предъявила обвинение 76-летнему Баруху Шарвиту в причастности к убийству Нисима Шитрита. Обвинительное заключение также было подано против Биньямина Зеэви, но до 5 декабря действовал запрет на публикацию имени второго обвиняемого.

В обвинении сказано, что Барух Шарвит и Биньямин Зеэви являются соучастниками убийства Нисима Шитрита и действовали от имени группы "Стражи целомудрия" при общине "Шуву баним" раввина Элиэзера Берланда. По данным следствия, Нисима Шитрита похитили за несколько месяцев до его смерти и избивали члены группы "Стражи целомудрия" за то, что он встречался с девушками, что противоречило религиозным нормам, принятым в общине "Шуву баним". Причем в обвинении сказано, что раввин Элиэзер Берланд лично был причастен к избиением юноши. После очередного избиения в январе 1986 года Нисим Шитрит умер, убедившись, что он мертв, Барух Шарвит с сообщниками похоронил его в лесу. Прокуратура просит оставить обвиняемых под стражей до вынесения им приговора.

Ранее сообщалось, что полиция освободила из-под стражи подозревавшихся в причастности к этому преступлению раввина Элиэзера Берланда и мэра одного из израильских городов (имя которого так и не было разрешено к публикации), против которых не было найдено достаточных доказательств. Кроме того, был освобожден из-под стражи подозреваемый Цви Цукер. Однако Берланд, который будет свидетелем по делу об убийстве Нисима Шитрита, остается в заключении, так как против него ведется другое расследование.


Ранее СМИ писали, что, согласно подозрениям полиции, мэр одного из городов с преимущественно религиозным населением в 1986 году, будучи несовершеннолетним, изображал девушку, чтобы завлечь Нисима Шитрита в ловушку, и находился на месте убийства. Но официально обвинений этому человеку предъявлено не было.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 03 декабря 2021
Подано обвинение по делу об убийстве "Стражами целомудрия" религиозного юноши в 1986 году
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

12:47 В Раанане автомобиль насмерть сбил пожилую женщину
11:18 Годовщина гибели Ахувии Сандака: сотни людей пришли к его могиле
10:13 Попытка ограбления склада оружия на Голанских высотах, караульный открыл стрельбу на поражение
09:10 Горный курорт Хермон открыт для посетителей, но снег почти весь растаял
07:19 Около Ашкелона автомобиль сбил велосипедиста
06:47 Будущее "Ликуда", споры о реформе гиюра и показания Хефеца. Итоги политической недели
05:49 Прогноз погоды на 10 декабря: повышение температуры, переменная облачность
22:33 Беннет и Горовиц договорились продлить существующие ограничения для возвращающихся из-за границы на 10 дней
21:55 На 65-м шоссе автомобиль сбил мужчину
19:15 Прокуратура не будет оспаривать приговор Арье Шифу, застрелившему взломщика
Загрузка...