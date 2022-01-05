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NEWSru.co.il :: В Израиле5 января 2022 г., 12:41

ДТП в Иудее, один из пострадавших в критическом состоянии

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В среду, 5 января, около Кармей-Цура (Гуш Эцион) столкнулись несколько автомобилей. Пострадали четыре человека, один из которых в крайне тяжелом состоянии.


Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что парамедики реанимируют мужчину примерно 40 лет. Кроме того, военные медики эвакуировали одного пострадавшего, получившего травмы средней тяжести. Еще двоих эвакуировали парамедики "Красного Полумесяца".

Информация уточняется.

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