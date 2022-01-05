Умер молодой мужчина, раненный охранником ночного клуба в Хайфе

В среду, 5 января, из больницы РАМБАМ сообщили, что умер 20-летний мужчина, получивший пулевое ранение в голову 31 декабря около клуба "Эдисон" в Хайфе.

В ночь на 31 декабря на бульваре Гистадрут в Хайфе около ночного клуба "Эдисон" был тяжело ранен молодой мужчина. Бригада скорой помощи "Маген Давид Адом" доставила мужчину, получившего огнестрельное ранение, в больницу РАМБАМ. Его состояние оценивалось как тяжелое, спустя неделю врачи были вынуждены констатировать его смерть.

Пресс-служба полиции сообщала ранее, что двое мужчин открыли стрельбу по ночному клубу, охранник (46-летний житель Акко) ответным огнем ранил одного из стрелявших. Охранник был задержан для допроса.