Бывший владелец "Хефцибы" Боаз Йона арестован по подозрению в обмане кредиторов

Суд разрешил к публикации имя обанкротившегося девелопера, задержанного накануне по подозрению в сокрытии имущества от кредиторов и отмывании капитала.

Боаз Йона (61), бывший совладелец и генеральный директор обанкротившейся в 2007 году девелоперской компании "Хефциба", был отправлен после допроса под домашний арест.

Он подозревается в сокрытии доходов от коммерческой деятельности, которые он должен был переводить в счет покрытия оставленных им долгов в размере 1,8 миллиарда шекелей.

В результате деятельности строительной компании "Хефциба" пострадали 4.300 семей. Йона сбежал тогда в Италию, откуда был экстрадирован в Израиль. Ему были предъявлены обвинения в хищении имущества доверившихся ему лиц, мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, внесении заведомо неверной информации в финансовые документы, фальсификации и ряде других преступлений. Он был приговорен к семи годам тюрьмы, однако через четыре года вышел по амнистии.