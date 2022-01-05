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NEWSru.co.il :: В Израиле5 января 2022 г., 19:54

Министерство просвещения будет отвечать за работу дневных яслей

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Министерство просвещения будет отвечать за работу дневных яслей

В среду, 5 января, министр просвещения Ифат Шаша-Битон, министр финансов Авигдор Либерман и министр экономики Орна Барбивай объявили о реформе в системе дошкольного образования, в рамках которой дневные ясли ("мааонот йом"), в которые ходят более семи детей, будут находиться под контролем министерства просвещения.

Цель реформы, по словам ее авторов, создание непрерывности в системе образования, в которую будет включен ребенок от своего рождения до 18 лет, адаптация системы к индивидуальным потребностям ребенка на всех этапах обучения и роста, и также сокращение социального неравенства до того, как ребенок пойдет в детский сад и школу.

В рамках реформы установлены новые стандарты по уходу за детьми ясельного возраста. Будет уменьшено количество детей на одного воспитателя, и оно будет зависеть от возраста детей.


Увеличится количество сертифицированных специалистов, осуществляющих контроль за работой дошкольных учреждений, а также установлен список требований, которым должно соответствовать заведение.

В каждом местном органе власти будет назначен куратор, отвечающий за дошкольные заведения.

Для работников дневных яслей будут организованы курсы повышения квалификации.

В рамках реформы выделены 600 млн шекелей на строительство 180 новых детских садов.

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