Министерство просвещения будет отвечать за работу дневных яслей
В среду, 5 января, министр просвещения Ифат Шаша-Битон, министр финансов Авигдор Либерман и министр экономики Орна Барбивай объявили о реформе в системе дошкольного образования, в рамках которой дневные ясли ("мааонот йом"), в которые ходят более семи детей, будут находиться под контролем министерства просвещения.
Цель реформы, по словам ее авторов, создание непрерывности в системе образования, в которую будет включен ребенок от своего рождения до 18 лет, адаптация системы к индивидуальным потребностям ребенка на всех этапах обучения и роста, и также сокращение социального неравенства до того, как ребенок пойдет в детский сад и школу.
В рамках реформы установлены новые стандарты по уходу за детьми ясельного возраста. Будет уменьшено количество детей на одного воспитателя, и оно будет зависеть от возраста детей.
Увеличится количество сертифицированных специалистов, осуществляющих контроль за работой дошкольных учреждений, а также установлен список требований, которым должно соответствовать заведение.
В каждом местном органе власти будет назначен куратор, отвечающий за дошкольные заведения.
Для работников дневных яслей будут организованы курсы повышения квалификации.
В рамках реформы выделены 600 млн шекелей на строительство 180 новых детских садов.
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